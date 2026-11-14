До 15 % предприятий лишатся статуса критически важных после проверки

В Минэкономики прогнозируют, что из-за ужесточения требований около 10–15 % украинских компаний могут лишиться статуса критически важных предприятий. Об этом в телеэфире заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

По словам министра, в настоящее время действует около 600 критериев критичности, которые устанавливают министерства, другие государственные органы и областные военные администрации.

Решения о пересмотре 90% критериев уже приняты, изменения должны пройти согласование в Министерстве юстиции. Остальные планируется доработать в течение следующих недель.



«Ожидаем, что ориентировочно около 10–15 % предприятий не будут соответствовать новым, более жестким правилам критичности», — сказал он.

Напомним, что после утверждения обновленных требований органы власти проведут проверку предприятий, имеющих действующий статус критически важных. Компании, не соответствующие новым критериям, лишатся этого статуса, однако смогут повторно подать документы.