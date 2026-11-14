Do 15% przedsiębiorstw straci status podmiotów o kluczowym znaczeniu po przeprowadzeniu kontroli
W Ministerstwie Gospodarki przewiduje się, że w związku z zaostrzeniem wymogów około 10–15% ukraińskich przedsiębiorstw może utracić status przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym. Poinformował o tym w telewizji minister gospodarki i środowiska Ołeksandr Kravczenko.
Według ministra obecnie obowiązuje około 600 kryteriów krytyczności, które ustalają ministerstwa, inne organy państwowe oraz obwodowe administracje wojskowe.
Decyzje dotyczące przeglądu 90% kryteriów zostały już podjęte, a zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozostałe planuje się sfinalizować w ciągu najbliższych tygodni.
„Spodziewamy się, że około 10–15% przedsiębiorstw nie będzie spełniać nowych, bardziej rygorystycznych zasad dotyczących statusu krytycznego” – powiedział.
Przypomnijmy, że po zatwierdzeniu zaktualizowanych wymagań organy władzy przeprowadzą kontrolę przedsiębiorstw posiadających obecnie status krytyczny. Firmy, które nie spełnią nowych kryteriów, utracą ten status, będą jednak mogły ponownie złożyć dokumenty.
Wcześniej premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd zrewiduje kryteria określania przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym, a 100-procentowa rezerwa nie będzie już przyznawana automatycznie, nawet w przypadku energetyki i przemysłu obronnego.
Rada Ministrów Ukrainy utworzyła Centrum Koordynacyjne ds. organizacji rezerwacji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, doprecyzowała definicję przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym oraz zleciła przegląd kryteriów branżowych i regionalnych. Ponadto rząd zaktualizował maksymalne limity rezerwacji dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.