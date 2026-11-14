Do 15% przedsiębiorstw straci status podmiotów o kluczowym znaczeniu po przeprowadzeniu kontroli

W Ministerstwie Gospodarki przewiduje się, że w związku z zaostrzeniem wymogów około 10–15% ukraińskich przedsiębiorstw może utracić status przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym. Poinformował o tym w telewizji minister gospodarki i środowiska Ołeksandr Kravczenko.

Według ministra obecnie obowiązuje około 600 kryteriów krytyczności, które ustalają ministerstwa, inne organy państwowe oraz obwodowe administracje wojskowe.

Decyzje dotyczące przeglądu 90% kryteriów zostały już podjęte, a zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozostałe planuje się sfinalizować w ciągu najbliższych tygodni.



„Spodziewamy się, że około 10–15% przedsiębiorstw nie będzie spełniać nowych, bardziej rygorystycznych zasad dotyczących statusu krytycznego” – powiedział.

Przypomnijmy, że po zatwierdzeniu zaktualizowanych wymagań organy władzy przeprowadzą kontrolę przedsiębiorstw posiadających obecnie status krytyczny. Firmy, które nie spełnią nowych kryteriów, utracą ten status, będą jednak mogły ponownie złożyć dokumenty.