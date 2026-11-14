Зеленский прокомментировал столкновения в Петропавловской Борщаговке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что столкновения в Петропавловской Борщаговке, произошедшие 2 ноября, были заранее подготовлены.



«Это инсценировка. Абсолютно. На мой взгляд и исходя из того, что я видел в материалах. Все видели женщину, которая всё это начала, и имели возможность посмотреть — кто она, какова у неё мотивация. Конечно, в любой подобной истории есть и обычные люди. Но в целом складывается впечатление, что это заранее спланированная история, и что правоохранительные органы должны дать все ответы на то, что там произошло», — подчеркнул Зеленский.

Об этом глава государства рассказал во время закрытой встречи с журналистами, передает Главком.

Напомним, четверо военнослужащих сообщили, что подверглись избиению в здании воинской части Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке завершились предъявлением подозрения 18-летнему юноше.

Ранее правоохранители установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

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