Zełenski skomentował starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, do których doszło 2 listopada, zostały wcześniej zaplanowane.



„To zaplanowana sprawa. Bez wątpienia. Tak mi się wydaje i tak wynika z tego, co widziałem w materiałach. Wszyscy widzieli kobietę, która to wszystko zapoczątkowała, i mieli okazję sprawdzić, kim ona jest i jakie ma motywy. Oczywiście w każdej podobnej sytuacji biorą udział również zwykli ludzie. Ogólnie jednak wygląda na to, że jest to zaplanowana akcja i że organy ścigania powinny udzielić wszystkich odpowiedzi na temat tego, co się tam wydarzyło” – podkreślił Zełenski.

O tym głowa państwa opowiedziała podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami, jak podaje Glavkom.

Przypomnijmy, że czterech żołnierzy poinformowało, iż zostali pobici w budynku jednostki Gwardii Narodowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce zakończyły się postawieniem zarzutów 18-letniemu chłopakowi.

Wcześniej organy ścigania zidentyfikowały 130 uczestników zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

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