Sprawa dotycząca zabójstwa Kateryny Handziuk zostanie rozpatrzona przez nowy skład sędziowski 23 grudnia

Rozprawa w sprawie zabójstwa Kateryny Handziuk z udziałem nowego składu sędziowskiego odbędzie się 23 grudnia. W przeddzień posiedzenia aktywiści planują zorganizować akcję, aby przypomnieć o zainteresowaniu społecznym tą sprawą oraz o konieczności jej rozpatrzenia.

„W ostatnich latach, odkąd sprawa toczy się w sądzie apelacyjnym, zmieniło się kilka składów sędziowskich. Posiedzenia były nieustannie odkładane z powodu protestów lub opóźnień ze strony adwokatów Mangera i Lewina. Kilka razy sprawę rozpatrywano od nowa. 23 grudnia – nowe rozpatrzenie przed nowym składem sędziowskim” – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, skład sędziowski został wybrany już latem, ale na „najbardziej głośną sprawę w kraju” czas znaleziono dopiero w grudniu. Podkreśla się, że przy takim tempie sąd po prostu nie zdąży rozpatrzyć sprawy w ciągu 1,5 roku, które pozostały do upływu terminu przedawnienia.

Ruch zapowiada, że po raz kolejny spróbuje przypomnieć sądowi, że społeczeństwo śledzi sprawę Kati Handziuk; w tym celu planowana jest akcja w przeddzień rozprawy sądowej. Dokładną datę i godzinę mają podać później.

Aktywistka społeczna, pełniąca obowiązki kierownika ds. spraw komitetu wykonawczego Rady Miejskiej w Chersoniu, Kateryna Handziuk, została 31 lipca 2018 r. oblana kwasem siarkowym przy wejściu do swojego domu w Chersoniu. Oparzenia objęły 40% powierzchni ciała kobiety. Przeszła kilka operacji, ale 4 listopada tego samego roku zmarła.

Bezpośredni sprawcy zamachu zostali skazani na kary pozbawienia wolności od 3 do 6,5 roku.

26 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy Dniprowski w stolicy skazał Władysława Mangera i Aleksieja Lewina, oskarżonych o zorganizowanie ataku na Gandziuk, na 10 lat pozbawienia wolności.

Manger oświadczył, że nie jest winny zorganizowania ataku i złoży apelację.

Chociaż formalnie rozpatrzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym rozpoczęło się w listopadzie 2023 roku, faktycznie rozpoczęło się ono w lutym 2024 roku, ponieważ jeden z sędziów zgłosił wyłączenie się z postępowania.

Adwokatka rodziny Kateryny Handziuk, Anna Kalynczuk, uważa, że obrona przeciąga proces.

Zdaniem obrońcy Władysława Mangera, adwokata Dmytro Ilczenko, opóźnienia wynikają z nieudanej reformy sądownictwa. Strona obrony twierdzi, że sąd pierwszej instancji dopuścił się rażących naruszeń podczas oceny szeregu dowodów.

kontynuował rozpatrywanie apelacji od wyroku w sprawie zabójstwa aktywistki Kateryny Handziuk. Kijowski Sąd Apelacyjny, 24 stycznia 2025 r.

Informację tę podał na Facebooku ruch „Kto zlecił zabójstwo Katyi Handziuk?”.

Pawłowski wskazał zleceniodawców i motyw zabójstwa Kateryny Handziuk.

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Sąd w sprawie Handziuk odmówił adwokatom wezwania byłego prokuratora generalnego Łucenki.

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