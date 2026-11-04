W dwóch uczelniach wojskowych na Ukrainie mianowano nowych dyrektorów
3 listopada minister obrony Ukrainy podpisał rozkazy dotyczące zmiany dowódców dwóch wyższych uczelni wojskowych.
Na czele Wojskowego Instytutu Wojsk Pancernych Narodowego Uniwersytetu Technicznego „ChPI” stanął pułkownik Jewgienij Kamalow, a dowódcą Żytomierskiego Instytutu Wojskowego im. Siergieja Korolowa został pułkownik Maksym Lanowy.
W Siłach Lądowych zaznaczono, że priorytetem pozostaje przygotowanie przyszłych oficerów oraz zapewnienie kadetom odpowiednich warunków do nauki zgodnie z wymaganiami współczesnej wojny.
Źródło: Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy
Były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrskyi po odejściu ze stanowiska rozpoczął studia doktoranckie na Narodowym Uniwersytecie Obrony Ukrainy.
Rada Ministrów Ukrainy mianowała Tymisza Martynenka-Kuszlańskiego zastępcą przewodniczącego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiednie zarządzenie rząd przyjął 28 października.