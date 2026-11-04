В двух военных институтах Украины назначили новых руководителей
3 ноября министр обороны Украины подписал приказы об изменении начальников двух высших военных учебных заведений.
Военный институт танковых войск НТУ «ХПИ» возглавил полковник Евгений Камалов, а начальником Житомирского военного института имени Сергея Королева стал полковник Максим Лановой.
В Сухопутных войсках отметили, что приоритетом остается подготовка будущих офицеров и обеспечение курсантов надлежащими условиями для обучения в соответствии с требованиями современной войны.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после увольнения с должности поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины.
Кабинет министров Украины назначил Тимиша Мартыненко-Кушлянского заместителем председателя Украинского института национальной памяти. Соответствующее распоряжение правительство приняло 28 октября.