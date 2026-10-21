W kontekście oświadczeń Donalda Trumpa, jakoby Ukraina nic nie dała Stanom Zjednoczonym, Ukraińcy przypomnieli o udziale ukraińskich żołnierzy w operacji w Iraku, gdzie zginęło 18 ukraińskich obrońców.

Działacz wojskowy i społeczny Witalij Owczarenko opublikował nazwiska poległych, podkreślając, że za pomocą Ukrainy za Stanami Zjednoczonymi stały ludzkie życia i rodziny, które straciły swoich bliskich.

Wśród poległych znaleźli się: Jurij Koidan, Siergiej Susłow, Ołeksij Bondarenko, Rusłan Androszczuk, Konstantin Michalew, Jarosław Złoczewski oraz inni ukraińscy żołnierze.

„Ich życie to nie jest »nic«” – podkreślił Owczarenko.

Źródło: Witalij Owczarenko, Facebook

Republikański senator Tom Tillis stwierdził, że rosyjski dyktator Władimir Putin manipuluje prezydentem USA Donaldem Trumpem, odwracając amerykańskie poparcie od Ukrainy. Skrytykował również ewentualne złagodzenie sankcji wobec Rosji i wezwał do ustalenia, kto blokuje dostawy rakiet Patriot z krajów trzecich na Ukrainę.

Podczas rozmów w Oslo zięć prezydenta USA Jared Kushner, który dołączył do spotkania za pośrednictwem wideokonferencji, ponownie wezwał Ukrainę do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

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