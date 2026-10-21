Украинцы напомнили Трампу, как помогали США в Ираке ценой жизней 18 сослуживцев
На фоне заявлений Дональда Трампа о том, что Украина якобы ничего не дала Соединённым Штатам, украинцы напомнили об участии украинских военных в операции в Ираке, где погибли 18 украинских защитников.
Военный и общественный деятель Виталий Овчаренко опубликовал имена погибших, подчеркнув, что за помощью Украины стояли человеческие жизни и семьи, потерявшие своих близких.
Среди погибших — Юрий Койдан, Сергей Суслов, Алексей Бондаренко, Руслан Андрощук, Константин Михалев, Ярослав Злочевский и другие украинские военнослужащие.
«Их жизни — это не “ничего”», — подчеркнул Овчаренко.
Источник: Виталий Овчаренко, Facebook
Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом, отвлекая американскую поддержку от Украины. Он также раскритиковал возможное смягчение санкций против России и призвал выяснить, кто блокирует поставки Украине ракет Patriot из третьих стран.
Во время переговоров в Осло зять президента США Джаред Кушнер, присоединившийся к встрече в формате видеосвязи, вновь призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.