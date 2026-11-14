Wieczorem 14 listopada serwisy Rezerw+ mogą nie działać

W sobotę, 14 listopada, wieczorem użytkownicy mogą napotkać tymczasową niedostępność usług aplikacji „Rezerv+” z powodu prowadzonych prac technicznych.

Informację tę Ministerstwo Obrony Ukrainy podało na Facebooku.

„W sobotę, 14 listopada, w godzinach od 21:00 do 0:00 będą trwały planowe prace techniczne w jednym z systemów, z którymi współpracuje aplikacja „Rezerwa+”. W tym czasie w aplikacji mogą wystąpić opóźnienia w otrzymywaniu lub aktualizowaniu elektronicznego dokumentu ewidencji wojskowej. Może to również wpłynąć na inne usługi” – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Obrony zaleca zapisanie dokumentu elektronicznego na telefonie. W tym celu na ekranie głównym aplikacji „Rezerwa+” należy nacisnąć przycisk „+” i wybrać opcję „Pobierz PDF”.

Jeśli podczas prac dokument nie zaktualizuje się, należy spróbować ponownie później. Nie ma potrzeby ponownego logowania się na konto.

Po zakończeniu prac wszystkie usługi „Rezerwa+” będą działać w zwykłym trybie – zaznaczyło Ministerstwo Obrony.

Wcześniej, 7 listopada, Ministerstwo Obrony poinformowało również o tymczasowych zakłóceniach w działaniu aplikacji „Rezerw+”.

Przypomnijmy, że aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku, który miał miejsce wieczorem w niedzielę, 1 listopada.

Wcześniej Siły Powietrzne poinformowały o możliwej ingerencji w aplikację alarmową.

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