Вечером 14 ноября сервисы «Резерв+» могут не работать

В субботу, 14 ноября, в вечерние часы пользователи могут столкнуться с временной недоступностью сервисов приложения «Резерв+» в связи с проведением технических работ.

Об этом Министерство обороны Украины сообщает в Facebook.

«В субботу, 14 ноября, с 21:00 до 0:00 будут проводиться плановые технические работы в одной из систем, с которыми взаимодействует «Резерв+». В это время в приложении могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Это также может повлиять на другие услуги», — говорится в сообщении.

В Минобороны советуют сохранить электронный документ на телефоне. Для этого на главном экране приложения «Резерв+» следует нажать «+» и выбрать действие «Скачать PDF».

Если во время работ документ не обновится, следует попробовать позже. Повторно входить в учетную запись не нужно.

После завершения работ все сервисы «Резерв+» будут работать в обычном режиме, отметили в Минобороны.

Ранее, 7 ноября, Минобороны также предупредило о временных перебоях в работе приложения «Резерв+».

Напомним, что приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки, произошедшей вечером в воскресенье, 1 ноября.

До этого Воздушные силы заявили о возможном взломе приложения Воздушная тревога.

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