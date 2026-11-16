Fundusz Majątku Państwowego wystawił na aukcję prywatyzacyjną jednolity kompleks majątkowy instytutu „Ukrenergomerezhproekt”.

W jego skład wchodzą nieruchomości w Charkowie, Kijowie, Dnieprze i Lwowie o łącznej powierzchni 19 418 m². Cena wywoławcza wynosi 69,3 mln UAH bez VAT.

Instytut nie prowadzi już działalności w ramach swojego głównego profilu. Część jego lokali w Charkowie i Lwowie jest wynajmowana. Na dzień 30 czerwca 2026 r. w przedsiębiorstwie zatrudnionych było zaledwie trzech pracowników, a przychody za rok 2025 i pierwsze półrocze 2026 r. wyniosły 181,6 tys. hrywien.

Aukcja zaplanowana jest na 26 listopada. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wyników licytacji w trzyrundowym formacie angielskim. Kaucja gwarancyjna za udział wynosi 13,86 mln hrywien.

Źródło: Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy

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