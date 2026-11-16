Фонд государственного имущества выставил на приватизационный аукцион единый имущественный комплекс института «Укрэнергосетьпроект».

В него входят объекты недвижимости в Харькове, Киеве, Днепре и Львове общей площадью 19 418 м². Стартовая цена — 69,3 млн грн без НДС.

Институт больше не работает по основному направлению деятельности. Часть его помещений в Харькове и Львове сдается в аренду. По состоянию на 30 июня 2026 года на предприятии работали лишь три человека, а выручка за 2025 год и первое полугодие 2026-го составила 181,6 тыс. грн.

Аукцион запланирован на 26 ноября. Победителя определят по результатам торгов в трёхраундовом английском формате. Гарантийный взнос для участия составляет 13,86 млн грн.

Источник: Фонд государственного имущества Украины

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