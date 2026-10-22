Najwyższy Sąd Antykorupcyjny obniżył kaucję Ramiza Ramazanowa, doradcy stałego przedstawicielstwa Ukrainy przy oddziale ONZ w Genewie, z 8 do 2 mln hrywien.

Jest on oskarżonym w sprawie dotyczącej domniemanego sprzeniewierzenia ponad 37 mln hrywien darowizn na rzecz Ukrainy.

Ramiz Ramazanow jest synem Ali Ramazanowa, byłego właściciela firmy budowlanej „Navigatorspecbud”.

Ramizana powiązuje się również z byłym zastępcą burmistrza Kijowa Walerijem Borysowem, który pełnił tę funkcję za czasów Aleksandra Omelczenka, był posłem do parlamentu i kierował kijowskim sztabem Partii Regionów.

Borysow wraz z byłym posłem Dmytro Andriiewskim był współwłaścicielem firmy „Kijewpidzemszlachbud”.

Źródło: Absolution Leaks.

NABU nie zdołało uzasadnić podejrzeń wobec Galuszenki z powodu pomyłki w numerach identyfikacyjnych.

WAKS rozpoczął rozpatrywanie apelacji Galuszenki w sprawie środka zabezpieczającego.

W Kijowie rozpoczął się proces byłego ministra energetyki Galuszenki w sprawie „Midas”.

Przypomnijmy, że były szef Ministerstwa Energii Galuszenko zaskarżył w sądzie zatrzymanie w sprawie „Midas”.

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