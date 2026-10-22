WAKS obniżył kaucję dla doradcy przedstawicielstwa Ukrainy przy ONZ z 8 do 2 mln hrywien
Najwyższy Sąd Antykorupcyjny obniżył kaucję Ramiza Ramazanowa, doradcy stałego przedstawicielstwa Ukrainy przy oddziale ONZ w Genewie, z 8 do 2 mln hrywien.
Jest on oskarżonym w sprawie dotyczącej domniemanego sprzeniewierzenia ponad 37 mln hrywien darowizn na rzecz Ukrainy.
Ramiz Ramazanow jest synem Ali Ramazanowa, byłego właściciela firmy budowlanej „Navigatorspecbud”.
Ramizana powiązuje się również z byłym zastępcą burmistrza Kijowa Walerijem Borysowem, który pełnił tę funkcję za czasów Aleksandra Omelczenka, był posłem do parlamentu i kierował kijowskim sztabem Partii Regionów.
Borysow wraz z byłym posłem Dmytro Andriiewskim był współwłaścicielem firmy „Kijewpidzemszlachbud”.
Źródło: Absolution Leaks.
NABU nie zdołało uzasadnić podejrzeń wobec Galuszenki z powodu pomyłki w numerach identyfikacyjnych.
WAKS rozpoczął rozpatrywanie apelacji Galuszenki w sprawie środka zabezpieczającego.
W Kijowie rozpoczął się proces byłego ministra energetyki Galuszenki w sprawie „Midas”.
Przypomnijmy, że były szef Ministerstwa Energii Galuszenko zaskarżył w sądzie zatrzymanie w sprawie „Midas”.