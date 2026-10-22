ВАКС снизил залог для советника представительства Украины при ООН с 8 до 2 млн грн

Высший антикоррупционный суд снизил залог Рамизу Рамазанову, советнику постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве, с 8 до 2 млн грн.

Он является фигурантом дела о предполагаемом присвоении более 37 млн грн пожертвований в поддержку Украины.

Рамиз Рамазанов — сын Али Рамазанова, бывшего владельца строительной компании «Навигаторспецбуд».

Также Рамизанова связывают с бывшим заместителем мэра Киева Валерием Борисовым, который занимал эту должность во времена Александра Омельченко, был народным депутатом и возглавлял киевский штаб Партии регионов.

Борисов вместе с бывшим народным депутатом Дмитрием Андриевским был совладельцем компании «Киевподземшляхбуд».

Источник: Absolution Leaks.

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