ВАКС снизил залог для советника представительства Украины при ООН с 8 до 2 млн грн
Высший антикоррупционный суд снизил залог Рамизу Рамазанову, советнику постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве, с 8 до 2 млн грн.
Он является фигурантом дела о предполагаемом присвоении более 37 млн грн пожертвований в поддержку Украины.
Рамиз Рамазанов — сын Али Рамазанова, бывшего владельца строительной компании «Навигаторспецбуд».
Также Рамизанова связывают с бывшим заместителем мэра Киева Валерием Борисовым, который занимал эту должность во времена Александра Омельченко, был народным депутатом и возглавлял киевский штаб Партии регионов.
Борисов вместе с бывшим народным депутатом Дмитрием Андриевским был совладельцем компании «Киевподземшляхбуд».
Источник: Absolution Leaks.
НАБУ не смогло обосновать подозрение в отношении Галущенко из-за путаницы с позывными.
ВАКС приступил к рассмотрению апелляции Галущенко относительно меры пресечения.
В Киеве начался суд над экс-министром энергетики Галущенко по делу «Мидас».
Напомним, экс-глава Минэнерго Галущенко обжалует в суде задержание по делу «Мидас».