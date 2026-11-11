Rosjanie przeprowadzili atak na targowisko w centrum Czornomorska; zginęło trzech mężczyzn

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na targowisko w centrum Czornomorska w obwodzie odeskim, do którego doszło 11 listopada, wzrosła do trzech osób. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Odessie, Oleg Kiper.

Dwóch cywilów, którzy po ataku zostali hospitalizowani w stanie krytycznym, zmarło w szpitalu. Ogółem w wyniku ostrzału wrogiego uszkodzono rzędy sklepów i przyległą infrastrukturę, a 11 osób odniosło obrażenia. Na miejscu zdarzenia nadal działają służby ratownicze i komunalne, aby usunąć skutki sytuacji nadzwyczajnej.

Źródło: Szef Odeskiej Administracji Obwodowej Oleg Kiper.

W Jagotynie w obwodzie kijowskim wrogi dron uderzył w teren liceum. O ataku poinformował 11 listopada przewodniczący Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko.

Wojska rosyjskie nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzenia obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie, która odniosła obrażenia.

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