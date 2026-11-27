Rosyjski atak na zakład w Nżyniu spowodował śmierć dwóch osób
Rosyjskie wojska zaatakowały jeden z zakładów w Nizhynie w obwodzie czernihowskim. W wyniku ostrzału zginęli mężczyzna i kobieta, a cztery osoby odniosły rany.
Informację tę podał na Facebooku burmistrz Nizhyn, Oleksandr Kodola.
„Dzisiaj w wyniku wrogiego ataku na jeden z zakładów w mieście zginęły dwie osoby – mężczyzna i kobieta. Cztery kolejne osoby odniosły rany. Obecnie przebywają one w szpitalu, gdzie udziela się im niezbędnej pomocy medycznej” – napisał.
Kodola dodał, że według wstępnych informacji pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Na miejscu zdarzenia działają odpowiednie służby.
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