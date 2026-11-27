Rano 27 listopada rosyjscy żołnierze przeprowadzili atak za pomocą drona FPV na stację benzynową w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby, w tym 72-letni pracownik stacji benzynowej.

Według danych śledztwa do ataku doszło około godziny 07:45. Rosyjscy żołnierze wykorzystali drona FPV sterowanego za pośrednictwem światłowodowego kanału łączności.

Pomocy medycznej potrzebowały trzy osoby: 72-letni operator stacji benzynowej, 36-letni mężczyzna i 52-letnia kobieta.

Wszyscy poszkodowani doświadczyli ostrej reakcji na stres.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Charkowie.

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