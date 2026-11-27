Российский FPV-дрон атаковал АЗС в Харькове: пострадали три человека
Утром 27 ноября российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона по автозаправочной станции в Шевченковском районе Харькова. В результате атаки пострадали три человека, в том числе 72-летний работник АЗС.
По данным следствия, удар был нанесен около 07:45. Российские военные использовали FPV-дрон, управляемый через оптоволоконный канал связи.
Медицинской помощи нуждались трое человек: 72-летний оператор заправки, 36-летний мужчина и 52-летняя женщина.
Все пострадавшие испытали острую стрессовую реакцию.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Россия ночью 27 ноября атаковала критическую инфраструктуру Кировоградской области.
Напомним, что российский дрон разрушил квартиру в десятиэтажном доме в Днепре.
В Днепре нацгвардеец попал в смертельную аварию: ГБР начало расследование.