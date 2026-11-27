Утром 27 ноября российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона по автозаправочной станции в Шевченковском районе Харькова. В результате атаки пострадали три человека, в том числе 72-летний работник АЗС.

По данным следствия, удар был нанесен около 07:45. Российские военные использовали FPV-дрон, управляемый через оптоволоконный канал связи.

Медицинской помощи нуждались трое человек: 72-летний оператор заправки, 36-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Все пострадавшие испытали острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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