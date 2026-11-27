Российские войска атаковали одно из предприятий в Нежине Черниговской области. В результате обстрела погибли мужчина и женщина, ещё четверо человек получили ранения.

Об этом мэр Нежина Александр Кодола сообщил в Facebook.

«Сегодня в результате вражеской атаки на одно из предприятий города погибли два человека — мужчина и женщина. Еще четверо получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Кодола добавил, что, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают соответствующие службы.

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