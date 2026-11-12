W Mołdawii, pośród winnic, znaleziono fragmenty nieznanego drona

W czwartek, 12 listopada, w rejonie Stefan Voda w Mołdawii znaleziono fragmenty drona wśród winnic.

Na miejsce wysłano specjalistów z Centrum Kryminalistyki Technicznej i Ekspertyz Sądowo-Medycznych. Mają oni zbadać znalezisko oraz ustalić typ i pochodzenie aparatu.

Policja wezwała lokalnych mieszkańców, aby nie zbliżali się do szczątków i nie dotykali podejrzanych przedmiotów do czasu zakończenia kontroli.

Źródło: policja mołdawska

Wcześniej rosyjskie drony ponownie wkroczyły w przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii przez rosyjskie drony może być celowym działaniem Rosji.

Dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe „Banderol” naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii rano 11 listopada. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony tego kraju.

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