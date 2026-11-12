У Молдові серед виноградників знайшли уламки невідомого безпілотника

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У четвер, 12 листопада, у Штефан-Водському районі Молдови виявили уламки безпілотника серед виноградників.

На місце направили фахівців Центру технічної криміналістики та судово-медичної експертизи. Вони мають оглянути знахідку та встановити тип і походження апарата.

Поліція закликала місцевих жителів не наближатися до уламків і не торкатися підозрілих предметів до завершення перевірки.

Джерело: поліція Молдови

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