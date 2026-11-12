В Молдове среди виноградников обнаружили обломки неизвестного беспилотника

В четверг, 12 ноября, в Штефан-Водском районе Молдовы среди виноградников обнаружили обломки беспилотника.

На место направили специалистов Центра технической криминалистики и судебно-медицинской экспертизы. Они должны осмотреть находку и установить тип и происхождение аппарата.

Полиция призвала местных жителей не приближаться к обломкам и не прикасаться к подозрительным предметам до завершения проверки.

Источник: полиция Молдовы

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