Ukraińscy operatorzy dronów FPV wykryli i zniszczyli rosyjską amunicję artyleryjską, pozostawioną na otwartej przestrzeni na zniszczonym podwórzu. Po trafieniu przez drona pociski wybuchły.

W innym przypadku Rosjanie próbowali ukryć samobieżną instalację artyleryjską wewnątrz budynku. Ukraińskie drony wybiły otwór w ścianie i trafiły w sprzęt.

Ponadto ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjski transport, sprzęt i piechotę. W 225. oddzielnym pułku szturmowym zaznaczono, że zniszczenie magazynów i pojazdów zaopatrzeniowych utrudnia logistykę okupantów oraz zaopatrzenie ich oddziałów na linii frontu.

Źródło: 225. Samodzielny Pułk Szturmowy

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