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Українські оператори FPV-дронів виявили та знищили російські артилерійські боєприпаси, залишені просто неба на зруйнованому подвір’ї. Після влучання дрона снаряди здетонували.

В іншому епізоді росіяни намагалися сховати самохідну артилерійську установку всередині будівлі. Українські дрони пробили отвір у стіні та уразили техніку.

Також українські військові завдали ударів по російському транспорту, техніці та піхоті. У 225-му окремому штурмовому полку зазначили, що знищення складів і машин постачання ускладнює логістику окупантів і забезпечення їхніх підрозділів на передовій.

Джерело: 225-й окремий штурмовий полк

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