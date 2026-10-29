Украинские операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили российские артиллерийские боеприпасы, оставленные под открытым небом на разрушенном дворе. После попадания дрона снаряды взорвались.

В другом эпизоде россияне пытались спрятать самоходную артиллерийскую установку внутри здания. Украинские дроны пробили отверстие в стене и поразили технику.

Также украинские военные нанесли удары по российскому транспорту, технике и пехоте. В 225-м отдельном штурмовом полку отметили, что уничтожение складов и машин снабжения затрудняет логистику оккупантов и обеспечение их подразделений на передовой.

Источник: 225-й отдельный штурмовой полк

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