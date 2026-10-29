Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ответственность за российский удар по вокзалу нельзя возлагать на «Укрзализницу», местные власти или государственные учреждения. Он также раскритиковал чиновников за пиар на трагедии и взаимные обвинения.

По словам Филатова, удар пришелся на участок между 10-м и 11-м путями, то есть на пятую платформу. Он утверждает, что оттуда технически было невозможно быстро добраться до подземного перехода.

«В этом нет вины ни у «Укрзализныци», ни у города, ни у государства. Виновата в этом только Россия», — подчеркнул мэр.

Филатов призвал государственных служащих прекратить публичные попытки отгородиться от ответственности и использовать трагедию для собственного пиара.

«Эй, госслужащие! Хватит считать людей дураками!» — написал он.

Мэр также раскритиковал постоянное перекладывание ответственности между государственными органами, местным самоуправлением, военными администрациями и профильными ведомствами. По его мнению, вместо бесконечных проверок, новых указаний и публичных обвинений чиновникам следует лучше понимать ситуацию на местах.

Отдельно Филатов выразил возмущение в связи с освещением работы медиков, спасающих тяжелораненых в городских больницах. Он считает, что на фоне их работы недопустимо превращать трагедию в пиар-кампанию отдельных чиновников.

«У нас — война. Кровавая и страшная. Хватит уже лгать, хитрить и манипулировать. Лучше уж быть грубым, жестким и даже ругаться матом […] Но говорить нужно откровенно. Говорить правду. Понятно и четко», — подытожил городской голова.

Источник: Борис Филатов (Facebook)

Президент Владимир Зеленский 29 октября обнародовал кадры с места российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре. По предварительным данным, в результате атаки реактивным дроном погибли 13 человек, ещё десять пострадали.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Укрзализныця уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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