Australia i Nowa Zelandia dołączyły do szeregu państw, które ostrzegły swoich obywateli przed podróżami do Arabii Saudyjskiej po serii ataków Huti na lotniska królestwa. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Ostrzeżenia dla podróżnych

Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu poradził obywatelom, by unikali Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida w Rijadzie oraz ponownie rozważyli konieczność podróży do innych lotnisk w Arabii Saudyjskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii wezwało do niepodróżowania na główne lotnisko stolicy, a także do prowincji Nadżran, Dżizan i Asir. Resort zalecił również powstrzymanie się od wszelkich niekoniecznych podróży do kraju.

Wcześniej podobne zalecenia wydały Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Korea Południowa i Japonia. Ambasada USA w Rijadzie poradziła Amerykanom, by ponownie rozważyli konieczność podróży do królestwa, powołując się na zagrożenie atakami ze strony Iranu i wspieranych przez niego Huti.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kanada wezwała do rezygnacji z niekoniecznych podróży do jakiejkolwiek części Arabii Saudyjskiej. Korea Południowa zaleciła swoim obywatelom opuszczenie kraju, jeśli nie przebywają tam w pilnych sprawach służbowych, a osobom planującym podróż — jej odwołanie.

Ataki i zakłócenia w ruchu lotniczym

W ciągu niespełna tygodnia lotniska Arabii Saudyjskiej zostały zaatakowane pięć razy. W niedzielę pocisk uderzył w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie: według saudyjskiego Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych.

W sobotę atak Huti na to samo lotnisko zabił 13 osób, a ponad 300 zostało rannych, podała Al Jazeera. Huti przyznali się do czterech wcześniejszych ataków na saudyjskie lotniska, podczas gdy żadna grupa nie przyznała się jeszcze do niedzielnego ataku.

Lotniska im. Króla Chalida w Rijadzie i im. Króla Fahda w Dammamie pozostają zamknięte. Ataki zakłóciły również ruch lotniczy przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Abd al-Aziza w Dżuddzie: w niedzielę odwołano tam ponad 150 lotów, a kolejnych 374 opóźniono.

Czytaj nas na