Badanie przeprowadzone na zlecenie łotewskiego Ministerstwa Finansów zaleca doprecyzowanie obowiązujących ograniczeń dotyczących reklamy hazardu oraz wzmocnienie nadzoru nad ich przestrzeganiem. Autorzy pracy uważają, że jest to konieczne, aby zmniejszyć szkody wynikające z hazardu i loterii, przede wszystkim wśród młodzieży, informuje LSM English.

Badanie wykazało niedociągnięcia w kontroli reklamy cyfrowej i transgranicznej, rozpoznawaniu reklamy pośredniej, a także w podziale kompetencji między instytucjami. Ministerstwo Finansów oświadczyło, że oceni zalecenia wspólnie z organami nadzorczymi, przedstawicielami branży i specjalistami w dziedzinie ochrony zdrowia, poświęcając szczególną uwagę ochronie młodzieży.

Reklama częściej trafia w pole widzenia młodzieży

W badaniu ankietowym 46% mieszkańców Łotwy w wieku od 15 do 64 lat podało, że w ostatnim czasie zauważyło reklamy hazardu. Wśród respondentów w wieku od 15 do 34 lat wskaźnik ten wyniósł 59%. Osoby o podwyższonym ryzyku problemowych zachowań hazardowych również częściej zwracały uwagę na taką reklamę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Psycholożka kliniczna i specjalistka ds. uzależnień Magdalena Iveta Pranaite zaznaczyła, że reklama w istotnym stopniu przyczynia się zarówno do pierwszego zaangażowania w hazard, jak i pogłębiania uzależnienia, szczególnie wśród młodzieży i nastolatków. Jak stwierdziła, jednocześnie przedstawia ona hazard jako zwykłą rozrywkę i spycha na dalszy plan związane z nim ryzyko.

Ponad trzy czwarte ankietowanych poparło zakaz

Od czerwca do listopada 2025 roku badacze przeanalizowali 8252 materiały reklamowe dotyczące hazardu i loterii, rozpowszechniane w telewizji, radiu, mediach społecznościowych, mediach internetowych i na innych stronach internetowych na Łotwie. Reklama hazardu stanowiła 82,5% przeanalizowanego materiału, a reklama loterii — 17,5%.

Zgodnie z kryteriami analizy treści reklam 17% materiałów zawierało elementy, które potencjalnie mogą przyciągać dzieci i młodzież, w tym animowane postacie i jaskrawe kolory. Jednocześnie 76% uczestników badania poparło zakaz reklamy hazardu. Pracę wykonała firma PricewaterhouseCoopers Ltd; obejmowała ona ankietę wśród 2172 mieszkańców Łotwy, wywiady eksperckie, a także pogłębione wywiady i grupy fokusowe z osobami, które regularnie uprawiają hazard lub mają doświadczenie uzależnienia od hazardu i loterii.

Czytaj nas na