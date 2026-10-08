UE przedłużyła sankcje wobec Rosjan za ataki hybrydowe do października 2027 roku

Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przedłużeniu o kolejny rok sankcji indywidualnych wobec osób i organizacji uznanych za odpowiedzialne za destabilizujące działania Rosji poza jej granicami. Ograniczenia będą obowiązywać do 9 października 2027 roku.

Decyzja została podjęta w odpowiedzi na trwającą i nasilającą się działalność hybrydową Federacji Rosyjskiej, w tym manipulacje informacyjne oraz ingerencje skierowane przeciwko Unii Europejskiej, jej państwom członkowskim i partnerom.

Łącznie reżimem sankcyjnym objętych jest obecnie 80 osób fizycznych oraz 20 podmiotów prawnych.

Jak zaznaczono, wszyscy wpisani na listę podlegają zamrożeniu aktywów, a obywatelom i firmom z UE zabrania się udostępniania im jakichkolwiek zasobów finansowych bądź gospodarczych. Wobec osób fizycznych obowiązuje również zakaz wjazdu oraz tranzytu przez terytorium państw Unii Europejskiej.

Jak wiadomo, ramy prawne dla środków ograniczających w odpowiedzi na destabilizujące działania Rosji zostały ustanowione 8 października 2024 roku. Pozwalają one na nakładanie sankcji na osoby zaangażowane w działania i politykę rządu FR, które podważają fundamentalne wartości UE, jej bezpieczeństwo, stabilność, niezależność i integralność terytorialną, a także za operacje destabilizujące skierowane przeciwko państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.

W Unii Europejskiej podkreśla się, że nadal wykorzystywany będzie pełen wachlarz dostępnych instrumentów w celu zapobiegania, odstraszania i reagowania na wrogie przejawy działań hybrydowych ze strony FR i jej satelitów.

Informowano, że przed decyzją Rady UE, 7 października, ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej (Coreper) uzgodnili największe w historii rozszerzenie listy sankcyjnej wobec Rosji.

Według źródeł dyplomatycznych nowe ograniczenia obejmują 1569 osób fizycznych i prawnych (w tym 743 osoby oraz 826 firm) powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym, a także 77 osób zaangażowanych w nielegalne wybory do Dumy Państwowej FR na okupowanych terytoriach Ukrainy.

To rozszerzenie stanie się częścią realizacji programu sankcyjnego zapowiedzianego przez szefową dyplomacji UE Kaję Kallas i ma zostać oficjalnie zatwierdzone na posiedzeniu Rady UE ds. Zagranicznych 12 października.

Poinformowano o tym z powołaniem się na stronę internetową Rady UE.

Przypomnijmy, że UE zniosła sankcje wobec rosyjskiego miliardera Michaiła Gucerijewa.

Sybiha zapowiedział nowe sankcje wobec rosyjskich oligarchów Fridmana i Usmanowa.

Wcześniej Sybiha skrytykował zniesienie sankcji wobec Usmanowa i Fridmana.

Czytaj nas na