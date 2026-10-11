W Islamabadzie minister planowania Pakistanu Ahsan Iqbal w memorandum skierowanym do premiera Shehbaza Sharifa skrytykował obecny model stabilizacji gospodarczej. Jego zdaniem w coraz większym stopniu opiera się on na ograniczaniu wydatków rozwojowych i pożyczkach, a nie na poszerzaniu bazy podatkowej oraz zwiększaniu eksportu. Poinformował o tym The Express Tribune.

Iqbal określił takie podejście jako „stagnacyjną i opartą na pożyczkach stabilizację”. Jak stwierdził, może ono obecnie poprawiać wskaźniki fiskalne, lecz w przyszłości osłabi zdolności produkcyjne niezbędne do utrzymania tych rezultatów. Minister zaproponował rządowi nowe ośmiopunktowe ramy stabilizacji fiskalnej zgodnej ze wzrostem i rozwojem.

Wydatki rozwojowe

Według danych przytoczonych w memorandum federalne wydatki rozwojowe w 2018 roku wynosiły 2,6% PKB Pakistanu, natomiast w bieżącym roku fiskalnym wskaźnik ten spadł do 0,8% PKB. Iqbal stwierdził, że w okresach presji fiskalnej federalny program rozwoju staje się najłatwiejszą pozycją do odroczenia lub ograniczenia wydatków.

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Podkreślił również, że Pakistan ma relację wpływów podatkowych do PKB niższą niż wiele podobnych gospodarek. Zdaniem ministra niedobór dochodów podatkowych i straty przy ich poborze są w praktyce rekompensowane cięciami inwestycji w infrastrukturę, edukację, technologie, bezpieczeństwo wodne i produktywność.

Cel na 2029 rok

Iqbal wezwał ministerstwa finansów i planowania do wspólnego określenia, do jakiego tempa wzrostu kraj zmierza do 2029 roku, jakie powinno ono być oraz jakie zmiany są potrzebne, aby zlikwidować tę lukę. Zaproponował powierzenie Ministerstwu Finansów przygotowania dla premiera i gabinetu średnioterminowego scenariusza rozwoju gospodarki do roku fiskalnego 2028–2029, zamiast ograniczania planowania do kolejnego przeglądu programu MFW lub rocznego budżetu.

Według oficjalnych wskaźników, na które powołał się minister, gospodarka Pakistanu wzrosła w ubiegłym roku fiskalnym o 3,7%, bezrobocie osiągnęło najwyższy poziom od 21 lat — 7,1% siły roboczej — a eksport spadł o niemal 6%. Poziom inwestycji pozostał na 14,4%, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne zmniejszyły się o 34% do 1,6 mld dolarów.

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