Wysoki Sąd Stanu Lagos w Ikoyi w Nigerii oddalił wniosek operatora wielospecjalistycznego szpitala Euracare o wstrzymanie dochodzenia koronera w sprawie śmierci Nkanu Adichie-Esege, 21-miesięcznego syna pisarki Chimamandy Adichie i jej męża, Iwary Esege.

Jak informuje Premium Times Nigeria, sędzia Aishat Opesanwo orzekła, że brak ciała dziecka sam w sobie nie uniemożliwia koronerowi ustalenia okoliczności śmierci. Sąd zauważył również, że dochodzenie koronera ma ustalać fakty i nie jest postępowaniem karnym ani cywilnym, w którym określa się winę lub pociąga kogoś do odpowiedzialności.

Argumenty szpitala

Spółka Eurapharma Care Services Nigeria Limited, która zarządza Euracare Multi-Specialist Hospital, twierdziła, że kremacja szczątków Nkanu uniemożliwiła przeprowadzenie sekcji zwłok. Zdaniem szpitala w takich okolicznościach dochodzenie mogłoby opierać się na przypuszczeniach.

Placówka medyczna sprzeciwiała się również kolejności przedstawiania dowodów, zgodnie z którą jej personel medyczny miał składać zeznania przed innymi uczestnikami. Przedstawiciel Eurapharma Taiwo Osipitan twierdził, że szpital nie powinien przedstawiać swoich dowodów, zanim rodzina nie przedstawi dowodów na poparcie zarzutów dotyczących zaniedbań medycznych.

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Okoliczności śmierci dziecka

Nkanu zmarł 7 stycznia po leczeniu w Atlantis Paediatric Hospital, skąd został skierowany do Euracare Multi-Specialist Hospital w rejonie Victoria Island w Lagos. Rodzice dziecka oświadczyli, że do śmierci mogły doprowadzić zaniedbania medyczne, w szczególności wyrażając obawy dotyczące sedacji, podawania tlenu, monitorowania stanu oraz reakcji szpitala w nagłych przypadkach.

Euracare zaprzecza nieprawidłowościom, utrzymując, że personel medyczny działał zgodnie ze standardowymi procedurami, a dziecko trafiło do placówki w stanie krytycznym. W marcu Komisja Śledcza ds. Medycznych i Stomatologicznych zawiesiła dyrektora medycznego szpitala oraz dwóch lekarzy, stwierdzając istnienie prima facie przesłanek zaniedbań medycznych. Decyzja ta nie była ostatecznym wnioskiem w sprawie odpowiedzialności.

W czerwcu sąd tymczasowo wstrzymał dochodzenie koronera na czas rozpatrywania wniosku Eurapharma. Nowe orzeczenie sądu otwiera drogę do jego kontynuowania.

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