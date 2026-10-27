Prezydent USA Donald Trump oświadczył w bazie lotniczej Andrews, że uszanuje wyniki przyszłotygodniowych wyborów uzupełniających, jeśli będą uczciwe. Wypowiedział te słowa przed wyjazdem do Teksasu w ramach kampanii wyborczej, informuje The Hill.

Wyścig w Minnesocie

W przeddzień Trump napisał na Truth Social, że rząd federalny będzie uważnie monitorował możliwe fałszerstwa podczas wyścigu o mandat w Senacie w Minnesocie. Wezwał do poparcia Michelle Tafoyi i oświadczył, że może ona przegrać jedynie z powodu manipulacji kartami do głosowania.

Słowa te skrytykowali demokraci z Minnesoty. Senator Tina Smith oświadczyła, że jej zdaniem prezydent przygotowuje grunt pod kradzież wyborów w przypadku porażki kandydatki, którą popiera. Nazwała również jego wypowiedzi zawoalowanymi groźbami wobec stanu.

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Pozew dotyczący wyborów na Alasce

Oddzielnie Departament Sprawiedliwości USA w miniony weekend wniósł pozew dotyczący wyborów do Senatu na Alasce. Resort oświadczył, że będzie dążył do zablokowania wyników wyścigu, jeśli urzędujący republikański senator Dan Sullivan przegra walkę o reelekcję.

Pozew jest związany z innym kandydatem w wyścigu — Danem J. Sullivanem. Departament Sprawiedliwości oskarża go o udział w wyborach z zamiarem wprowadzenia wyborców w błąd z powodu zbieżności nazwisk z urzędującym senatorem. Prokurator generalny Todd Blanche powiedział CNN, że wyborcy na Alasce mogą się zdezorientować, przez co ich głos nie zostanie usłyszany.

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