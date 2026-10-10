We Francji wszczęto formalne postępowanie wobec policjanta po tym, jak 14-letni uczeń o imieniu Eden doznał poważnych obrażeń twarzy podczas protestów uczniowskich w Saint-Ouen-l'Aumône. Chłopiec doznał złamania szczęki i licznych uszkodzeń zębów po trafieniu granatem z gazem łzawiącym, który, według jego rodziców i prawniczki, policjant wystrzelił z bliskiej odległości.

Jak podaje Cyprus Mail, do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu. Prawniczka Elsa Marcel powiedziała, że nastolatek siedział na murze i patrzył w telefon kilka metrów od protestu. Według miejscowej prokuratury jeden z funkcjonariuszy uderzył go pałką, po czym Eden kopnął policjanta. Następnie inny funkcjonariusz użył wyrzutni Cougar i trafił ucznia w twarz granatem z gazem łzawiącym.

Sprawa jest badana

Rodzina Edena złożyła zawiadomienie w sprawie usiłowania zabójstwa. Prawniczka twierdzi, że po strzale policjant zostawił nastolatka na ziemi i nie wezwał służb ratunkowych. Przedstawiciel policji odmówił komentarza w sprawie, powołując się na trwające postępowanie.

Policjant jest formalnie badany pod zarzutem użycia przemocy przez funkcjonariusza publicznego, która spowodowała trwałe kalectwo lub oszpecenie. Decyzję podjęto osiem dni po incydencie.

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Obrażenia podczas protestów

Przypadek Edena jest jednym z 24 zdarzeń badanych przez Generalny Inspektorat Policji Narodowej Francji w związku z trwającymi ponad dwa tygodnie protestami uczniów dotyczącymi warunków nauki w szkołach. Premier Sébastien Lecornu nazwał te demonstracje najgwałtowniejszymi od dziesięcioleci.

Reuters udokumentował 28 przypadków obrażeń związanych z użyciem siły przez policję; 15 z nich również bada inspektorat. Wśród środków występujących w tych przypadkach są gumowe kule, granaty hukowo-błyskowe i z gazem łzawiącym, pałki oraz rozpędzanie przez policję konną. Według ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuñeza około 200 uczniów odniosło obrażenia, choć podkreślił on, że niezwykle rzadko były one skutkiem działań policji.

Władze poinformowały również o 700 rannych policjantach, podpalaniach i dewastacjach w szkołach oraz atakach na nauczycieli i cywilów. Policja zatrzymała 6877 osób, głównie nieletnich.

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