Качество воздуха в Киеве 6 ноября: в каких районах отмечаются более высокие показатели загрязнения

По состоянию на утро 6 ноября в Киеве в целом отмечается хорошее качество воздуха, хотя в отдельных районах мониторинговые станции показывают несколько более высокие значения индекса загрязнения. Лучшие показатели зафиксированы в Печерском и Деснянском районах, тогда как самый высокий индекс среди приведенных данных — в Святошинском.

Где именно сейчас дышится легче всего и как следить за ситуацией в режиме реального времени с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и Aqicn.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и значения в конкретном районе, а не ориентироваться только на один показатель.

Качество воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные данные мониторинга.

Качество воздуха в Киеве 6 ноября: показатели SaveEcoBot

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга. Для Киева система собирает информацию с сотен станций, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 6 ноября 2026 года общее состояние воздуха в столице оценивалось как хорошее.

По данным мониторинга, самые низкие показатели индекса загрязнения были зафиксированы в следующих районах:

Печерский район — 12 AQI;

Деснянский район — 13 AQI.

Самый высокий показатель из приведенных был зафиксирован в Святошинском районе — 39 AQI, что также соответствует хорошему уровню качества воздуха.

В то же время данные по Подольскому району не обновляются по техническим причинам.

Как проверить качество воздуха через Aqicn и ЛУН Город AIR

Карта Aqicn показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу, охватывающую уровни от «хорошего» до «опасного» загрязнения.

Система ЛУН Город AIR измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Важно учитывать, что чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения воздуха. Для оценки ситуации следует сравнивать показатели нескольких сервисов и проверять данные станций, расположенных ближе всего к месту вашего нахождения.

Если показатели загрязнения растут, следует ограничить пребывание на улице и, по возможности, оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать жилье — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется:

избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе , поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха;

по возможности уменьшить попадание загрязненного воздуха с улицы в помещение;

использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя, если он имеется;

следить за актуальными показателями мониторинга и собственным самочувствием.

Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям.

По состоянию на утро 4 ноября 2026 года в столице в целом фиксировалось хорошее качество воздуха. В то же время на отдельных участках Киева мониторинговые станции показывают умеренный уровень загрязнения.

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