Сильвестр Сталлоне вновь сыграет мафиози в четвёртом сезоне сериала «Король Талсы»

Сегодня, 16 октября, состоится премьера четвёртого сезона криминальной драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Голливудский актёр вновь воплотит на экране образ нью-йоркского мафиози, стремящегося создать новую криминальную империю.

В новом сезоне Сталлоне выступит не только в роли главного героя сериала, но и в качестве исполнительного продюсера.

Сюжет четвёртого сезона сериала «Король Талсы»

Дата выхода: 16 октября 2026 года

16 октября 2026 года Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: криминальная драма, гангстерский триллер

криминальная драма, гангстерский триллер В ролях: Сильвестр Сталлоне, Мартин Старр, Джей Уилл, Винсент Пьяцца, Аннабелла Шиорра, Фрэнк Грилло, Нил Макдонаф, Гаррет Хедлунд, Дана Дилейни, Гретхен Мол

Главным героем сериала «Король Талсы» является Дуайт Манфреди, которого играет Сильвестр Сталлоне. После 25 лет за решеткой нью-йоркский мафиози оказывается в Талсе, штат Оклахома. После изгнания из криминального мира Дуайт собирает команду из людей, ранее не имевших отношения к мафии, и постепенно создает собственную империю. Со временем его влияние в Талсе растет, но вместе с ним увеличивается и количество тех, кто хочет остановить Манфреди.

В четвёртом сезоне герой будет стремиться легализовать свой бизнес и защитить людей, ставших для него новой семьёй. Но на его пути появятся коррумпированные политики и другие персонажи, которые будут мешать ему развивать свой бизнес. Премьера состоится 16 октября на Paramount+.

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