В Австралии 63-летний Кристофер Морли проведёт ещё пять месяцев в тюрьме после того, как наехал на автомобиле на свою тогдашнюю партнёршу во время ссоры в кемпинге Oasis Caravan Park в Вирджинии недалеко от Дарвина. Женщина получила множественные переломы черепа и лица, кровоизлияния в мозг и провела несколько месяцев в больнице.

Как сообщает ABC News Australia, Верховный суд Северной территории приговорил Морли к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Исполнение приговора было приостановлено после девяти месяцев, при этом зачли время его содержания под стражей. С учётом более чем четырёх месяцев, проведённых под стражей, мужчине осталось отбыть пять месяцев.

Обстоятельства наезда

Суд заслушал, что Морли и его партнёрша употребляли алкоголь в кемпинге, после чего между ними возник словесный спор. Когда мужчина пытался уехать на своём Range Rover Discovery, женщина встала перед автомобилем и положила руки на его переднюю часть.

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По словам судьи Стивена Саутвуда, Морли начал движение, толкнул женщину автомобилем, из-за чего она потеряла равновесие и упала под переднюю пассажирскую сторону машины. После этого он проехал около 10 метров, прежде чем остановиться.

Приговор и предыдущие нарушения

Морли сразу же позвонил в экстренные службы, однако, как отметил судья, впоследствии сообщил полиции ложные сведения. Он утверждал, что женщина сама бросилась под автомобиль, а также заявлял, что двигался со скоростью 5 км/ч, хотя фактическая скорость была ближе к 10 км/ч. Суд также заслушал, что видеорегистратор автомобиля работал, несмотря на утверждения Морли об обратном.

Мужчина признал вину в опасном управлении автомобилем, нарушении судебного предписания о домашнем насилии и управлении транспортом под воздействием наркотиков. В его крови зафиксировали уровень алкоголя выше допустимой нормы 0,45, а тест также показал наличие бензодиазепинов, амфетаминов и ещё одного вещества. Суд оштрафовал Морли на 194 доллара и лишил его права управлять автомобилем на шесть месяцев.

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