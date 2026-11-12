Королевский военно-морской флот Великобритании готовит демонстрационный запуск реактивного беспилотника Talon Blue компании Northrop Grumman с британского авианосца в водах Соединенного Королевства в 2027 году. Об этом The War Zone сообщил со ссылкой на заявление компании и выступление первого морского лорда генерала сэра Гвина Дженкинса.

Northrop Grumman заявила, что в течение следующих 12 месяцев будет работать с Королевским флотом над подготовкой будущей демонстрации. По словам Дженкинса, испытания пройдут в рамках проекта Vanquish и будут включать запуск аппарата с авианосца.

Подготовка демонстрации

Дженкинс объявил о намерении запустить Talon Blue во время Международной конференции по морской мощи в Норвегии, выступая на борту HMS Prince of Wales. Это один из двух авианосцев класса Queen Elizabeth, состоящих на службе Королевского флота.

Он объяснил, что испытания должны дать флоту данные для оценки безопасной и эффективной работы беспилотных боевых летательных аппаратов совместно с действующим авиакрылом корабля. Дженкинс также отметил, что быстрое внедрение новых технологий предполагает определенные риски.

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Проект Vanquish

Проект Vanquish, о котором Дженкинс впервые сообщил в сентябре 2025 года, предусматривает демонстрацию запуска и возвращения автономной платформы второго уровня с авианосца без катапульты и аэрофинишера. Авианосцы класса Queen Elizabeth относятся к кораблям короткого взлета и вертикальной посадки и не оснащены такими системами.

В британской терминологии платформы этого класса должны быть относительно недорогими для применения в среде с высокими рисками, где они могут не вернуться, при этом сохраняя способность выполнять соответствующие задачи. Talon Blue, который американские военные также обозначили как YFQ-48A, совершил первый полет только в прошлом месяце.

Королевский флот уже испытывал на авианосцах класса Queen Elizabeth винтовые беспилотники, в частности Mojave американской компании General Atomics и Tekever AR5. Talon Blue имеет реактивный двигатель и является более совершенным аппаратом, чем эти беспилотники.

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