Стартап Humble Robotics привлек $51 млн в раунде финансирования Series A для перехода своей автономной электрической грузовой платформы Humble Hauler от прототипа к предсерийному производству. Общий объем привлеченных компанией инвестиций превысил $75 млн, сообщает Electrek.

Средства на испытания и производство

Раунд возглавила инвестиционная компания Obvious Ventures. В нем также приняли участие действующие инвесторы Eclipse и Energy Impact Partners. Humble Robotics планирует направить средства на пилотные проекты с клиентами, испытания и валидацию системы, а также на ранний этап производства.

Основатель и генеральный директор Humble Robotics Эял Коэн заявил, что его команда потратила годы на подтверждение способности грузовика двигаться без водителя. По его словам, более сложная задача — создать решение, на которое операторы грузовых перевозок смогут полагаться каждый день.

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Платформа без кабины

Humble Hauler представляет собой электрическую платформу для контейнерных грузов без водителя, кабины и традиционного грузовика. Компания переосмыслила контейнерное шасси как самостоятельное транспортное средство, а не пыталась автоматизировать обычный грузовик. Разработчики рассчитывают, что отсутствие кабины и грузовика уменьшит массу платформы и повысит эффективность перевозки контейнеров.

Платформа предназначена для работы между грузовыми доками. Для кругового обзора она использует камеры, лидар и радары, а также модели типа vision-language-action, которые должны помогать системе реагировать на новые сценарии. Humble Robotics ранее привлекла $24 млн и, по собственным данным, построила первый прототип Humble Hauler менее чем за шесть месяцев.

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