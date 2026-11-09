Израиль разрешил США развернуть первоначальный контингент международных сил численностью около 250 иностранных военных в секторе Газа. Иностранных военных офицеров в сопровождении американских военнослужащих в течение последних двух недель видели вблизи границы с сектором Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Walla и источники в сфере безопасности.

Страны-кандидаты в контингент

Готовность присоединиться к формированию сил выразили Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово, Уганда и Албания. Казахстан предложил медицинскую и логистическую помощь, а Косово — поддержку в операциях по обеспечению безопасности и полицейской работе.

По данным издания, формирование сил задерживается, в частности, из-за стремления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана добиться участия Турции в операциях в Газе. Израильские чиновники и представители оборонного ведомства выступают против этого, ссылаясь на политику Анкары в отношении Израиля, заявления Эрдогана и размещение в Турции штаб-квартиры ХАМАС.

По оценке израильской стороны, штаб-квартира ХАМАС в Турции руководила нападением возле Хеврона более двух недель назад, в результате которого погибли двое военнослужащих Армии обороны Израиля. Это утверждение приводится как оценка израильской стороны.

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База США и проект в Рафахе

Американские военные тем временем перевозят технику на специальную базу возле границы с Газой в зоне ответственности Южной бригады дивизии Газы Армии обороны Израиля. На базу доставляют грузовики, бронемашины для передвижения по сложной местности, транспорт для медицинской эвакуации и бронированные машины с пулеметами.

Объект ранее был базой Армии обороны Израиля, а позднее его передали США. Там установили сторожевые башни, системы наблюдения и освещения, обновили ограждение по периметру; базу круглосуточно охраняют вооруженные американские военные.

Параллельно продолжаются инженерные работы для запланированного строительства города на части руин Рафаха. Проект предусматривает переселение десятков тысяч палестинцев после строгой проверки безопасности и согласования с израильскими властями. Ожидается, что первоначальный международный контингент будет охранять территорию вокруг нового города. Сроки реализации проекта не определены.

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