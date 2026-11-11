Муниципалитет Кирьят-Шмоны в Израиле обратился в Высокий суд справедливости с требованием продлить период военных компенсаций для местных предприятий. Город утверждает, что государство перестало признавать убытки бизнеса до того, как он успел восстановиться после эвакуации, сообщает The Jerusalem Post.

4 ноября судья Рут Роннен обязала правительство и других ответчиков представить предварительный ответ до 4 января 2027 года. Это решение не означает удовлетворения требований муниципалитета и не предусматривает назначения компенсаций.

Спор о сроках выплат

Обращение оспаривает прекращение права на компенсацию по так называемому красному маршруту с 1 марта 2025 года. Этот механизм предусматривает выплаты предприятиям приграничных общин за подтвержденные потери. Также оспаривается дата 30 июня 2025 года, до которой действовали дополнительные временные схемы компенсаций.

Муниципалитет просит признать убытки, причиненные с 7 октября 2023 года до объявления правительством окончания боевых действий, но как минимум до 31 декабря 2026 года. В качестве альтернативы город предлагает повторно пересмотреть даты прекращения выплат и право на компенсацию в более поздние периоды военных ограничений.

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В городе считают, что разрешение жителям вернуться не восстановило клиентскую базу, рабочую силу и доходы предприятий. По утверждению муниципалитета, после длительной эвакуации бизнес столкнулся с оттоком клиентов, работниками, которые нашли работу в других местах, и расходами на возобновление деятельности до возвращения доходов.

Позиция налогового органа и данные о восстановлении

Налоговое управление ранее отклонило требование города. Директор Компенсационного фонда Амир Дахан пояснил в письме от 24 сентября, что право на выплаты зависело от установленных законом условий, в частности от прекращения работы из-за военных ограничений, а не от формального окончания войны. По его словам, жителям разрешили вернуться с 1 марта, поэтому условие прекращения деятельности больше не выполнялось.

Муниципалитет также ссылается на решение правительства от января 2025 года, которое позволяло части эвакуированных оставаться в местах временного размещения до 7 июля 2025 года. В то же время Дахан подчеркнул, что продление проживания в гостиницах не продлевало официальный период эвакуации.

Согласно отчету Исследовательско-информационного центра Кнессета за январь 2026 года, число активных предприятий в Кирьят-Шмоне сократилось с 1242 в июле-августе 2023 года до 881 за аналогичный период 2024 года. В 2025 году оно выросло до 1188, однако оставалось на 4,3% ниже довоенного уровня. Общий оборот за июль-август 2025 года составил 860 млн шекелей против 778 млн в 2023 году и 589 млн в 2024 году. Город отмечает, что совокупные показатели не доказывают восстановления каждого отдельного предприятия.

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