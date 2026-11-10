Government College в Лахоре, Пакистан, создал комиссию для расследования обвинений в домогательствах и шантаже в адрес преподавателя. Это произошло после инцидента 7 ноября, во время которого, по словам очевидцев, две женщины ударили ассистента профессора английского языка во время перерыва на чай на конференции Thaap, сообщает Dawn.

Инцидент на конференции

По словам очевидцев, на конференции находились три женщины: две из них якобы били преподавателя кулаками, тогда как третья снимала происходящее на телефон. Видео впоследствии распространилось в социальных сетях. Свидетели заявили, что присутствующие пытались остановить женщин, однако безуспешно.

Очевидцы также рассказали, что женщины упоминали предыдущие обвинения против преподавателя и требовали вернуть 3,5 млн пакистанских рупий, которые, по их утверждениям, он получил от девушки. Они опровергли распространенную в соцсетях версию, будто одна из участниц инцидента была матерью этой девушки. По словам свидетелей, женщины также ссылались на предыдущую проверку дела о домогательствах, по итогам которой преподаватель, как сообщалось, был оправдан.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отчет в течение семи дней

Объединение бывших студентов учреждения Old Ravians заявило об обеспокоенности повторяющимися, по его словам, обвинениями в домогательствах, буллинге, шантаже и вымогательстве денег. Организация утверждает, что такие обвинения впервые появились в 2024 году, а предыдущее расследование не было прозрачным.

Администрация учреждения заявила, что вице-канцлер обратил внимание на видео и обвинения в отношении преподавателя. В состав комиссии вошли внешние члены; она должна представить отчет в течение семи дней. В учреждении подчеркнули политику нулевой терпимости к домогательствам и отметили, что решение примут по итогам проверки. Обвинения против преподавателя и финансовые претензии женщин еще не были независимо подтверждены. Получить его комментарий журналистам не удалось.

Читай нас в