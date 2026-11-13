Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви предложил в Лахоре провести референдум, чтобы выяснить отношение граждан к созданию новых провинций или административных единиц. Как сообщает Dawn, чиновник считает, что такой шаг мог бы окончательно урегулировать продолжительную дискуссию об изменении административного устройства страны.

Предложение о референдуме

Накви заявил, что, по данным большинства опросов, создание новых провинций могло бы улучшить управление. По его мнению, если граждане поддержат эту идею на референдуме, власти должны перейти к ее реализации. В то же время министр заверил, что никаких решений не будут принимать без консультаций с политическими партиями.

По словам Накви, партии занимают разные позиции по вопросу административной реформы, а противники создания новых провинций должны предложить альтернативные варианты. Ранее он неоднократно выступал за формирование новых административных единиц, заявляя, что действующая система управления страной нуждается в перезагрузке.

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Позиции политиков и заявления о коррупции

Председатель PPP Билавал Бхутто-Зардари ранее призывал к политической перезагрузке и сотрудничеству между властью и оппозицией на фоне экономического кризиса. Накви сказал, что его подход в целом близок к позиции Бхутто-Зардари, однако он предлагает более широкую перезагрузку. PPP при этом решительно выступает против создания новых провинций в Синде.

Министр обороны Хаваджа Асиф, со своей стороны, заявлял, что в Пакистане могло бы быть до 12 провинций, если формировать их по административному, а не языковому, этническому или политическому принципу. Он связывал необходимость в меньших административных единицах с ростом населения и потребностью более эффективно предоставлять государственные услуги.

Накви также признал распространенность коррупции в стране, комментируя обвинения федерального министра Чаудри Салика Хуссейна относительно ситуации в Пенджабе. Отдельно он отверг слухи о возможной закулисной договоренности в отношении основателя PTI Имрана Хана, заявив, что он и члены его семьи могут получить только ту судебную защиту, которую суды предоставят в соответствии с их законными правами.

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