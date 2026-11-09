В формации Паха близ Вилья-де-Лейвы в центральной Колумбии исследователи изучили ископаемую морскую экосистему раннего мелового периода, где одновременно существовали древние группы животных, приближавшиеся к вымиранию, и новые линии, которым предстояло впоследствии распространиться, сообщает ScienceDaily.

Древняя экосистема Пахи

Палеонтологи из Университета Макгилла и Центра палеонтологических исследований изучали окаменелости из формации Паха. Они обнаружили сочетание линий, сохранившихся ещё с юрского периода, с новыми группами мелового периода.

Биота Пахи включала крупных морских рептилий, в частности длинношеих плезиозавров и родственников морских крокодилов, а также черепах, акул, ракообразных и других животных. Большинство собранных в формации окаменелостей хранится в Центре палеонтологических исследований.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия для разнообразия

В предыдущей работе учёные реконструировали пищевые связи в этой экосистеме и выявили сложную пищевую сеть с большим количеством высших хищников. Исследователи предполагают, что высокому разнообразию могли способствовать тёплый парниковый климат, повышенный уровень моря и богатые питательными веществами прибрежные воды.

Ещё одним фактором они называют формирование океанических соединений между восточной частью Тихого океана и ранней Атлантикой через территорию современной Колумбии. Авторы отмечают, что для выяснения распространённости такого сценария в истории Земли необходимы новые ископаемые находки, более точная датировка окаменелостей и сравнения с геологическими формациями в других регионах.

Исследование Дирли Кортеса и Ханса Ларссона опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Читай нас в