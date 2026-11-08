В стартовом матче WTA Finals в Индиан-Уэллсе, США, чешка Линда Носкова обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:4. Поединок группового этапа продолжался 86 минут. Как сообщает Interia Sport, Костюк попала в основную сетку как первая запасная после снятия Елены Рыбакиной.

Преимущество Носковой в первом сете

Костюк начала матч на своей подаче, однако Носкова сразу сделала брейк. Украинка имела две возможности сравнять счёт до 1:1, но не реализовала их. Чешская теннисистка постепенно увеличила преимущество до 5:1, после чего Костюк взяла ещё один гейм. Носкова завершила первую партию за 34 минуты — 6:2.

Брейк во второй партии

Во втором сете борьба была более равной. Костюк имела шанс повести 3:1, однако Носкова удержала свою подачу. Позже чешка получила преимущество брейка после двойной ошибки Костюк на подаче.

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Украинка пыталась отыграться и заработала брейк-пойнт, который мог сравнять счёт до 4:4. Носкова отразила угрозу, взяла следующий гейм и довела матч до победы — 6:4 во второй партии.

Перед началом турнира Рыбакина, действующая чемпионка WTA Finals и лидер рейтинга, снялась с соревнований из-за болезни. В следующем матче этой группы встретятся Коко Гауфф и Джессика Пегула. Во втором туре Носкова сыграет с победительницей американского противостояния, а Костюк — с теннисисткой, которая потерпит поражение.

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