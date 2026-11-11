Власти ОАЭ отменили приостановку выдачи новых виз гражданам Уганды, введённую в июне из-за вспышки вируса Эбола. Владельцам угандийских паспортов разрешили въезд в Эмираты при условии, что после выезда из Уганды прошло не менее 21 дня, сообщает The National.

Ограничения для двух стран сохраняются

Обновлённые правила объявили Национальное управление ОАЭ по чрезвычайным ситуациям, кризисам и катастрофам, Министерство здравоохранения и профилактики, а также Федеральное управление по вопросам идентификации, гражданства, таможни и безопасности портов.

Приостановка выдачи новых виз сохраняется в отношении Демократической Республики Конго и Южного Судана из-за эпидемиологической ситуации в этих странах. Ограничения также распространяются на пассажиров, следующих через ОАЭ транзитом, если до прибытия они не провели более 21 дня за пределами Уганды, ДР Конго или Южного Судана.

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Исключения для отдельных категорий

Въезд разрешат угандийским студентам, зачисленным в образовательные учреждения ОАЭ до июня 2026 года, а также членам их семей. В страну также смогут прибыть административные сотрудники посольства Уганды с обычными паспортами и члены их семей.

Владельцы дипломатических и специальных паспортов Уганды смогут въезжать в соответствии с медицинскими процедурами, установленными для освобождённых от ограничений категорий, в координации с соответствующими органами. Гуманитарные и медицинские случаи будут рассматриваться индивидуально. Лица, направляющиеся в ОАЭ на лечение, должны предоставить одобренные медицинские заключения с указанием диагноза, названия медицинского учреждения и запланированной даты начала лечения.

Власти ОАЭ заявили, что продолжат следить за эпидемиологической ситуацией и при необходимости обновлять меры предосторожности в соответствии с оценкой рисков.

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