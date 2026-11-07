Формирование двух зон субдукции вблизи Японии 10–12 млн лет назад могло ускорить расхождение земной коры в районе Калифорнийского залива на другой стороне Тихого океана. По выводам исследователей, этот процесс способствовал отделению полуострова Нижняя Калифорния от Мексики и создал условия, при которых река Колорадо позднее прорезала Большой каньон.

О результатах исследования, опубликованного 29 октября в журнале Science, сообщает Live Science. Ученые использовали глобальную модель тектоники плит, которую запускали на суперкомпьютерах Техасского центра передовых вычислений.

Передача тектонического напряжения

Калифорнийский залив является рифтовой зоной, где континентальная кора растягивается и расходится, образуя впадину, которую может заполнить океанская вода. Первоначальный рифт в этом районе был связан с субдукцией плиты Фараллон у западного побережья Северной Америки. Ее движение растягивало и истончало континентальную кору Североамериканской плиты.

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Однако авторы работы считают, что без дополнительного влияния со стороны Японии этот рифтинг мог завершиться образованием небольшой долины или впадины. Вблизи Японии одна зона субдукции, где Тихоокеанская плита погружается под Евразийскую плиту, превратилась в две отдельные зоны. Изменение тянущего напряжения передалось через Тихоокеанскую плиту и повлияло на район Нижней Калифорнии.

Более быстрый рифтинг

По данным исследователей, рифтинг в Калифорнийском заливе продолжался примерно 6–13 млн лет. Это значительно быстрее типичного для таких процессов промежутка в 30–80 млн лет. Образование залива произошло около 6–8 млн лет назад, а рифтинг переместил Нижнюю Калифорнию на Тихоокеанскую плиту.

Ученые проверили модель при различных предположениях о напряжениях и свойствах мантии, и результат сохранился. Соавтор исследования, геофизик Техасского университета в Остине Торстен Беккер, отметил, что работа демонстрирует глобальную взаимосвязь конвекции мантии и движения тектонических плит. Выводы также могут быть важны для изучения границ плит и сейсмоопасных зон, в частности разлома Сан-Андреас и зоны субдукции Каскадия.

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