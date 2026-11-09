На ежегодной встрече Американского колледжа ревматологии в Орландо, США, 8 ноября представят результаты двух клинических испытаний ретатрутида III фазы. Как сообщает News-Medical, в исследованиях с участием более 1 000 людей с болезненным остеоартритом коленного сустава и избыточным весом или ожирением препарат связывали со значительным снижением массы тела и интенсивности боли.

Участники, получавшие наивысшую дозу экспериментального инъекционного препарата, в среднем потеряли около четверти первоначальной массы тела.

Снижение боли в колене

Объединённый анализ двух испытаний показал, что примерно у двух третей участников, получавших ретатрутид, боль в колене снизилась как минимум на 50%. В группе плацебо такого показателя достигли 38% участников.

Боль оценивали по индексу боли WOMAC: во время визитов участники определяли её по шкале от 0 до 10, а также ежедневно вносили показатели в приложение. Помимо потери веса и уменьшения боли, исследователи сообщили о более низких артериальном давлении, уровне липидов и системном воспалении.

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Автор для корреспонденции Томас Шницер, профессор физической медицины и реабилитации, анестезиологии и медицины (ревматологии) Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, связал облегчение симптомов прежде всего со снижением нагрузки на коленные суставы вследствие похудения.

Вопросы дальнейшего применения

Ретатрутид, который разрабатывает Eli Lilly, вводят раз в неделю. Он активирует рецепторы трёх природных гормонов. Согласно материалу, участники исследований теряли 20–25% массы тела; для доступных препаратов класса GLP-1, в частности семаглутида или тирзепатида, указан типичный показатель снижения веса на 10–20%. Среди соавторов исследований есть учёные Eli Lilly.

Авторы отмечают, что основой помощи людям с избыточным весом и болезненным остеоартритом коленного сустава остаются питание, физические упражнения и изменение образа жизни. Ретатрутид может стать вариантом для пациентов, которые не могут похудеть и по-прежнему ограничены болью, если препарат будет одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

В испытания не включали пациентов, которым уже требовалась замена коленного сустава. Исследователи пока не знают, способен ли ретатрутид замедлить прогрессирование остеоартрита настолько, чтобы снизить потребность в эндопротезировании. Отдельного изучения также требует действие препарата у людей с болезненным остеоартритом коленного сустава без избыточного веса или ожирения.

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