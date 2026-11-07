Сингапурский транспортный оператор SMRT проводит месячный эксперимент на станциях метро City Hall и Raffles Place: пассажиров призывают стоять по обеим сторонам эскалатора, а не держаться левой стороны и оставлять правую для тех, кто идет пешком. Испытание началось 29 октября и должно оценить безопасность и пропускную способность эскалаторов, сообщает Channel NewsAsia.

Пассажиры сохраняют привычку

Президент SMRT Trains Лам Шиау Кай заявил, что компания стремится поощрять более безопасное использование эскалаторов, поскольку поскальзывания, спотыкания и падения остаются проблемой. В ходе эксперимента оператор будет изучать модели передвижения и поведение пассажиров на обеих станциях.

На станции City Hall пассажирам регулярно транслировали объявления с просьбой стоять по обеим сторонам эскалатора, а у входа на один из эскалаторов установили две соответствующие таблички. Однако во время наблюдений 7 ноября большинство людей продолжали стоять слева, тогда как справа поднимались пешком. Все 10 пассажиров, опрошенных изданием, высказались за сохранение привычной практики.

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По наблюдениям журналистов, те, кто шел вверх справа, преодолевали эскалатор примерно за 20 секунд, тогда как пассажиры, стоявшие неподвижно, тратили около 30 секунд. В то же время в загруженные периоды люди иногда ждали более 10 секунд, чтобы встать в левую очередь, пока правая сторона оставалась относительно свободной.

Опыт других городов

SMRT проверяет, позволит ли размещение людей по обеим сторонам эффективнее использовать вместимость эскалаторов. В 2016 году транспортные службы Лондона провели похожее испытание на станции Holborn, чтобы уменьшить скопление людей. Исследование, представленное в том же году на симпозиуме по технологиям лифтов и эскалаторов, показало увеличение пропускной способности примерно на 30%, хотя статистически значимого улучшения безопасности не выявило.

В японской префектуре Сайтама с октября 2021 года, а в городе Нагоя — с октября 2023 года действуют правила, согласно которым пользователи эскалаторов должны стоять неподвижно независимо от стороны. На Тайване метрополитен также поощряет пассажиров занимать обе стороны эскалатора ради безопасности и лучшего потока людей.

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