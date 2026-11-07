Во всем мире метаболизм человека в 2015 году производил около 2,05 млрд тонн углекислого газа в год. Это на 74% больше, чем в 1985 году, когда показатель составлял 1,18 млрд тонн, сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health.

Рост связали с численностью населения

Исследование возглавил профессор Хавьер Гонсалес из Центра физических упражнений, питания и метаболизма Университета Бата. Ученые проанализировали тысячи измерений образования CO₂ у людей разного возраста — от младенцев до пожилых людей — во время обычной повседневной активности.

Эти данные объединили с мировыми показателями численности населения и массы тела, чтобы рассчитать изменения метаболического образования углекислого газа. Более 60% прироста за 1985–2015 годы исследователи объяснили увеличением числа людей в мире. Изменения индивидуального уровня образования CO₂ имели значительно меньшее влияние.

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Чем это отличается от сжигания топлива

Авторы подчеркивают, что углекислый газ, образующийся в организме при преобразовании пищи в энергию, не тождественен выбросам от сжигания угля, нефти или природного газа. Углерод в выдыхаемом CO₂ преимущественно поступает из пищи и уже участвует в естественном углеродном цикле: растения недавно поглотили его из атмосферы.

Напротив, ископаемое топливо содержит углерод, который был изолирован под землей миллионы лет. Его сжигание добавляет в атмосферу углерод, накопленный в течение длительного времени. Исследователи не считают дыхание человека движущей силой глобального потепления: цель работы заключается в более точном учете метаболизма человека в глобальном углеродном цикле и углеродных бюджетах, в частности в густонаселенных городских районах.

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